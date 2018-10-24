HABER

Adana'da taksi şoförü bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:20 | Son Güncelleme

Adana'da taksi şoförü bıçaklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde taksi şoförü bıçaklanmış halde bulundu.

Topalak Köyü mevkisinde vatandaşlar, 01 T 1737 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede isminin Burak Demirci olduğunu tespit ettiği taksi şoförünün bıçakladığını belirledi.

İlk müdahalesi yapılan Demirci, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demircinin, bağlı bulunduğu taksi durağından zile basılarak çağrıldığı öğrenildi.

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresiCNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi
Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldıBattal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da yol zannedip merdivenlere giren taksi havada asılı kaldı!

İstanbul'da yol zannedip merdivenlere giren taksi havada asılı kaldı!

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.