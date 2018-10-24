Adana'da taksi şoförü bıçaklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde taksi şoförü bıçaklanmış halde bulundu.

Topalak Köyü mevkisinde vatandaşlar, 01 T 1737 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede isminin Burak Demirci olduğunu tespit ettiği taksi şoförünün bıçakladığını belirledi.

İlk müdahalesi yapılan Demirci, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demircinin, bağlı bulunduğu taksi durağından zile basılarak çağrıldığı öğrenildi.

