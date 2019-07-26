Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Adana'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren taşlar ile heykelcik ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Mersin Batı Gişeleri uygulama noktasında, 33 AC 4262 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Aracın motor bölümüne ve bagajına saklanmış tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 4 taş, bir heykelcik, 33 tespih boncuğu, 2 imame ve 223 sikke ele geçirildi.

Polis, otomobildeki F.B ve M.A.B'yi gözaltına aldı.

Eserler, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

