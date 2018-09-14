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Adana'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, bir şüphelinin evinde üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirdi - Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 santimetre yüksekliğinde, 4 ayak üzerinde duran, 2'si dikey, 1'i yatay açılan kapağı bulunan, üzerinde yakut ve zümrüt benzeri taşlar yer alan çift kubbeli ahşap obje ele geçirdi.

Objenin kapaklarını açıp inceleyen ekipler, üzerinde İbranice yazılar ve çeşitli figürler işlenmiş deri rulo buldu.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeye el konuldu, Suriye uyruklu şüpheli Halid A. ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli Halid A'nın, antikalara merakının olduğunu ve bu nedenle antika olduğunu düşündüğü objeyi Suriye'de 4 bin dolara satın aldığını, Türkiye'ye gelirken de yanında getirdiğini söylediği iddia edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, objenin Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve yetkin bilirkişilerce incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

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adana İbranice obje operasyon tarihi eser

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