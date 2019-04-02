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Adana'da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 16 tarihi eser ele geçirdi.

Adana'da tarihi eser operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 16 tarihi eser ele geçirdi.
Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurarak, arama yaptı. Araçta tarihi değeri olduğu değerlendirilen 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 heykel başından oluşan 16 eser ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi ise gözaltına alındı. Ekipler, tarihi eserleri, incelenmesi için müze müdürlüğüne teslim etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Adana'da tarihi eser operasyonu

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