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Adana'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Polis, bir araçta tarihi değeri olduğu düşünülen 16 parça eser ele geçirdi, iki kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen operasyonda, bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, kandil ve yağdanlığın da aralarında bulunduğu 16 parça eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında iki kişinin bazı objeler bulundurduğunu belirledi.

Polis, bunun üzerine şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

Araç, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı.

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalara ayrılmış 4 kandil, yağdanlık ve heykelciğin de aralarında bulunduğu 16 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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2 şüpheli adana gözaltı operasyon tarihi eser

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