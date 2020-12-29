Adana’da tarihi eser operasyonu

Adana’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda mezar siteli, sütun tabanı ve mezar odası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde M.Y. isimli şahsın evinde ve bekçilik yaptığı narenciye bahçesinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramada birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde Erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet mermer mezar siteli, 2 adet mermer sütun tabanı ve 3x3 metre ebatında 2 metre derinlikte mezar odası olduğu değerlendirilen kazı alanı tespit edildi. Şüpheli M.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

