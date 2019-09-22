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Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 00:20 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar uyarıldı.

Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.
Yangına müdahale devam ediyor.

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın

Adana’da tarihi Kozan Kalesi eteklerinde yangın
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