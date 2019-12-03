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Adana'da tartıştığı eşini öldüren emekli polise müebbet hapis verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Adana'da tartıştığı eşini öldüren emekli polise müebbet hapis verildi

Adana’da tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu emekli polis memuru Hasan G. ile müşteki olan kızı Edanur G. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporun İstanbul Adli Tıp Kurumundan geldiğini, raporda sanık Hasan G'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Sanık Hasan G'nin daha önce babasından şikayetçi olan kızı Edanur G, şikayetinden vazgeçtini açıklayarak "annesinin babasını sürekli tahrik ettiğini" öne sürdü.

Mahkeme başkanı, Edanur G'ye "Daha önce bunları söylememiştin?" diye sorması üzerine, "O zamanlar babama çok kinliydim, kızgındım. O yüzden söylememiştim." dedi.

Sanık Hasan G. de son savunmasında, eşinin kendisini "can alıcı" noktalarından vurarak tahrik ettiğini öne sürdü.

Eşinin sürekli evden kaçtığını iddia eden Hasan G, "10 defa benden habersiz kaçtı. Ayrı odalarda yatıyorduk. Yemek bile yapmıyordu. Mübarek ramazanlıkta bile bir şey yapmadı. Çok zoruma gidiyordu. Eğer bana iyi davransaydı 32 yıllık eşime kıyar mıydım? Beni bunaltmıştı. Sürekli 'psikopat' diyordu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, emekli polis memuru Hasan G'ye önce "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle müebbet hapis cezasına çevirip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

- Olay

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde 31 Mayıs 2018'de eşi Nilay G'yi (57) tabancayla öldürüp teslim olduktan sonra tutuklanan emekli polis memuru Hasan G. (56) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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