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Adana'da tefeci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 08:24 | Son Güncelleme

ADANA'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik polis, şafak operasyonu düzenlendi.

Adana'da tefeci operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik polis, şafak operasyonu düzenlendi.
Kent merkezinde tefecilik yaparak, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da tefeci operasyonuAdana'da tefeci operasyonuAdana'da tefeci operasyonuAdana'da tefeci operasyonu

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