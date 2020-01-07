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  4. Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.23 Eylül 2019 tarihinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattığı tefecilere yönelik operasyonda takip edilen 18 şüphelinin adreslerine bugün operasyon düzenlendi.Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 farklı şahsa ait toplam 100 adet tabanca fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak, 3.

Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.
23 Eylül 2019 tarihinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattığı tefecilere yönelik operasyonda takip edilen 18 şüphelinin adreslerine bugün operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 farklı şahsa ait toplam 100 adet tabanca fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak, 3. şahıslara ait olan 50 adet kredi kartı, 30 adet çek-senet, 20 adet alacak verecek bilgilerinin bulunduğu kıymetli evraklar ve tapu bilgileri, yüksek meblağlarda paralar ve hedef şahıslara ait cep telefonları ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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