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  4. Adana’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Adana’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

05.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Adana’da tefecilik yaparak 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Yumurtalık ilçesinde faizle para vererek tefecilik yapan ve bu para ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan, bu yöntemle 40 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da tefecilik yaparak 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Yumurtalık ilçesinde faizle para vererek tefecilik yapan ve bu para ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan, bu yöntemle 40 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 5 adet av tüfeği fişeği, 4 adet telefon ve 1 adet USB bellek ele geçirildi.

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