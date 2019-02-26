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Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan planlı projeli çalışma kapsamında, teşekkül halinde örgüt kurarak tefecilik ve 7258 Yasa Dışı Bahis suçları işlediği değerlendirilen 23 şahısla ilgili 33 noktada sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan planlı projeli çalışma kapsamında, teşekkül halinde örgüt kurarak tefecilik ve 7258 Yasa Dışı Bahis suçları işlediği değerlendirilen 23 şahısla ilgili 33 noktada sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü destekli 800 polisin katıldığı operasyonda, 23 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek, başka tabancaya ait 12 adet fişek, 89 bin 625 lira nakit para, ortalama 11 bin lira değerinde altın, 1 adet F serisi dolar, 5 adet tapu, 26 adet cep telefonu, 8 diz üstü bilgisayar, 4 tablet, 7 hard disk, 21 adet kredi ve banka kartları, 60 adet hesap, alacak verecek bilgileri ve iddaa kuponları bulunan kağıtlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

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