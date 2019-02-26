HABER

Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 800 polis, örgüt kurarak tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilerin bulunduğu 33 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 89 bin TL, 11 bin TL değerinde altın, F serisi 1 dolar, borç bilgileri ve iddia kuponları ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki 26 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet ve 7 hard diske de el koyuldu. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 23 kişinin sorgulandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltıAdana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltıAdana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltıAdana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltı

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralıHalk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Nevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltıNevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.