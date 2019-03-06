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Adana'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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