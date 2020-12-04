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Adana’da tehlikeli köpek operasyonu

04.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin tehlikeli hayvan kategorisinde olan Pitbull ve Dogo Argentine cinsi köpeklere yönelik yaptığı operasyonda 14 köpeğe el konulurken, besleyenlere ise 86 bin 67 lira para cezası kesildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri Pitbull ve Dogo Argentine cinsi köpeklerin kent genelinde insan ve hayvanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adana polisinin tehlikeli hayvan kategorisinde olan Pitbull ve Dogo Argentine cinsi köpeklere yönelik yaptığı operasyonda 14 köpeğe el konulurken, besleyenlere ise 86 bin 67 lira para cezası kesildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri Pitbull ve Dogo Argentine cinsi köpeklerin kent genelinde insan ve hayvanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tehlikeli hayvanlar kategorisine giren ve üretilmesi, satılması, sahiplendirilmesi veya hediye edilmesi yasak olan cinsleri besleyen kişilerin Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan adresleri tek tek tespit edildi. Polis, Gülbahçesi, Meydan, Tellidere, Alidede, Sinanpaşa, Ulubatlı Hasan, Osmangazi ve Beyceli mahallelerinde beslenen toplam 9 köpeği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. Maddesini uygulayarak muhafaza altına aldı. Ayrıca kent genelinde sokağa terk edilmiş 5 köpeği de bulan ekipler toplam 14 hayvanı belediyenin barınak görevlilerine teslim etti. Yasaklı ve tehlike arz eden hayvanların sahiplerine ise 86 bin 67 lira da para cezası yazıldı.
Hayvanları Koruma Kanununa göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak. Polis bu yasak kapsamında köpeklere el koyup köpek başına 9 bin lira para cezası uyguluyor.

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