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Adana'da tek tırnaklı hayvan kesimi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

Adana'da tek tırnaklı hayvan kesimi iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş bir arazide tek tırnaklı hayvan kesildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda bir miktar et ele geçirildi.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide tek tırnaklı hayvan kesildiği ihbarının ardından Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bir miktar et ve el arabası bulundu.

Etler daha detaylı incelenmek üzere olay yerinden götürüldü.

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adana tek tırnaklı Yüreğir

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