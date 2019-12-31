HABER
  4. Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü

Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 01:32 | Son Güncelleme

ADANA'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
Merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında 27011 Sokak'ta bulunan terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı. Bazı vatandaşlar hortum çıktığını, bazı vatandaşlar ise bomba patladığını sanıp kendilerini dışarıya attıklarında enkazı gördüklerini söyledi. Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar ettiGenç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Tarihi konak yerle bir oldu!Tarihi konak yerle bir oldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan mahalleli büyük korku yaşadı! Adana’da tarihi konak yerle bir oldu!

Tarihi konak yerle bir oldu!

Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

İngiltere'de akılalmaz soygun! Yaklaşık 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Akılalmaz soygun! 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.