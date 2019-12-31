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  4. Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü

Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 08:58 | Son Güncelleme

ADANA'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında 27011 Sokak'ta bulunan terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı. Bazı vatandaşlar hortum çıktığını, bazı vatandaşlar ise bomba patladığını sanıp kendilerini dışarıya attıklarında enkazı gördüklerini söyledi. Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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