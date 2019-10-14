Adana’da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana’da sıcak havalar etkisini sürdürürken, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 14.00’te gölgede 36,4 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Bir vatandaşın ise gölgede uyuduğu görüldü.

Bedirhan Deniz Akdeniz isimli vatandaş, sıcak havadan bunaldığını belirterek, “Genellikle Adana diğer illerden sıcak. Bu sene daha da sıcak. Kış gelmez oldu. Onun da nedeni iklim değişiyor. Hava durumu son zamanlarda değişik. Adana hep sıcak bir memleket. Adana insanı sıcaktan dolayı hep sinirli olur. Güneşe ateş eden, yerde yumurta pişirenler var hep. Ben de sweatshirt giymek isterim ama hep yarım kollu giyiyoruz Adana’da” ifadelerini kullandı.

“Sıcaktan bıktım”

Sezin Tanak ise, “Çok sıcak. Güneş buradan niye gitmiyor bilmiyorum. Sıcaktan bıktım. Ceket giymeyi özledim. Kış gelsin istiyoruz artık bıktık sıcaktan, bunaldık” dedi. Serinlemek için parka geldiğini söyleyen Sait Aslan da, “Bu sene Adana’da yaz uzun sürdü. Gerçekten yanmaya başladık. Hele bizim gibi yaşlı insanlar tedirgin. Ekim ayı geldi her tarafta yağmur varken Adana’da sıcak hala. Bu sene mahvolduk. Hala da devam ediyor ama nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Serinlemek için kendimizi parklara atıyoruz” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları ise parklardaki süs havuzlarında serinledi.

