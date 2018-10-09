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Adana'da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:16 | Son Güncelleme

ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.  6-7 Ekim olaylarının yıldönümü öncesi kentte güvenliği en seviyede tutan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Adana'da terör operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
6-7 Ekim olaylarının yıldönümü öncesi kentte güvenliği en seviyede tutan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda bazı evlere, demir kapıları, koç başları ve levyelerle kırılarak girildi. Evleri didik didik arayan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, cep telefonları ve dijital malzemelere ise el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da terör operasyonuAdana'da terör operasyonuAdana'da terör operasyonuAdana'da terör operasyonu

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