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Adana'da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli  N.H.

Adana'da terör operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli N.H. ile İ.M. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 9 Ocak'ta 5 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurarark yargılama yaptığ iddia ediler B.G. yakalandı. Ekipler ayrıca, terör örgütü YPG/PYD'ye eleman kazandıran Suriyeli N.H. ve İ.M,'i gözaltına aldı.
Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da terör operasyonuAdana'da terör operasyonu

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