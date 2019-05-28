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Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK adına yasa dışı gösterilere katıldığı, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmelerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüt adına yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK

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