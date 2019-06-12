HABER

Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 07:05 | Son Güncelleme

Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!
Fatih'te bayrak asan vinç devrilip askıda kaldıFatih'te bayrak asan vinç devrilip askıda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da terör operasyonu

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın!

Korkunç görüntü! Otoyol kan gölüne döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

İstanbul'da feci kaza! Taklalar atarak restoranın duvarına çarptı!

Taklalar atarak restoranın duvarına çarptı!

Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem

Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem

Avcılarda panik! Başlarına geleni anlayamadılar bile!

Avcılarda panik! Başlarına geleni anlayamadılar bile!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.