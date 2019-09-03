Adana’da terör operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aranan iki DEAŞ üyesine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, M.K. ve R.Ş. merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.K. tutuklandı, R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

