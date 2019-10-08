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Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 08:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında terör örgütüne eleman kazandırdığı, örgüt adına korsan gösterilere katıldığı, polise motofkokteyli ve EYP ile saldırıda bulunduğu ve örgüt adına para topladığı iddia edilen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Kentteki 6 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerde arama yapan ekipler dijital malzemeler, örgütsel kitaplar ve 20 adet kalaşnikof mermisi bulundu.

Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK

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