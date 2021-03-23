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Adana’da terör operasyonu: 4 gözaltı

23.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmada ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmada ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin sosyal medya hesaplarından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı diğer 2 şüpheli şahsın ise PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.
Şahıslarla birlikte 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

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