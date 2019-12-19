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Adana'da terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:16 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdülhafiz Y, Ahmet D, Eyüp Ç, Hasan Y, İsa Ç, Mahmut D. ve tutuksuz sanıklar H.Ş, R.B. ve R.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanık Hasan Y. savunmasında, 2015 yılında yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katıldığını söyledi.

Yaklaşık dört ay kadar örgüt içerisinde bulunduğunu belirten sanık Hasan Y, ''Ben DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katılmadım. Bu yapının terör örgütü olduğunu anlayınca Türkiye'ye kaçak yollardan geri geldim. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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