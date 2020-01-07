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  4. Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alican Aslan, Ahmet Alko ve tutuksuz sanık H.Ö. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Alican Aslan, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Örgütsel bir konumum yok. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Alican Aslan ve Ahmet Alko'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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