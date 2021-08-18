Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

