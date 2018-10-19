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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 34 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Rojvan P, Doğan İ, Mekan Z, Reşat B. ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Reşat B. savunmasında, terör örgütü PKK/KCK adına Adana'da faaliyet yürütmediğini ileri sürdü.

Örgütsel toplantılara ve eylemlere katılmadığını iddia eden sanık Reşat B, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da PKK terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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