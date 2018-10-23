Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl hapis cezası talebiyle dava açılan 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf D. ve Barış Ç, tutuksuz H.K, M.D, Y.G. ve M.D. ile avukatları katıldı.

Yusuf D. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir silahlı terör örgütüyle bağlantım yoktur. Olay günü polislerle silahlı çatışmaya girmedim." ifadesini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Nisan 2016'da 3 gün boyunca uzun namlulu silahlarla merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde yol kesip, kimlik kontrolü yaparak sürücülerden para isteyen bir grup PKK'lıya yönelik operasyon düzenlemişti.