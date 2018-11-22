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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında 17,5 yıla kadar hapis cezası istenen 54 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve zincirleme suç halinde terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istenen 54 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan A.E, A.K, K.T, A.Ö, E.A, F.K, M.B, N.T, S.Y, Z.K, F.D. ve U.K. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık U.K, terör örgütü üyesi olmadığını, örgütün üniversite yapılanması içerisinde yer almadığını öne sürdü.

U.K, hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmediği ifade ederek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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