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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl hapis cezası talebiyle dava açılan 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Çimen, Yusuf Demir ve tutuksuz yargılanan H.K, M.D, Y.G. ve M.D. ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Çimen, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Çimen, "PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantım yoktur. Herhangi bir silahlı eyleme kalkışmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Çimen ve Demir'in mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan 2016'da 3 gün boyunca uzun namlulu silahlarla merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde yol kesip, kimlik kontrolü yaparak sürücülerden para isteyen bir grup PKK'lıya yönelik operasyon düzenlemişti.

Bölgeye sivil araçlarla giden polis ekipleri, kendilerini durdurup kimlik soran PKK'lılarla çatışmaya girmiş, Ferdinat Yıldırım etkisiz hale getirilmiş, diğer teröristler ise kaçmıştı.

Çalışma başlatan polis, 21 Nisan 2016'da düzenliği operasyonla olaya karıştığı iddia edilen 6 kişiyi yakalamıştı.

Zanlılar hakkında "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, gece vakti yağma, kamu malına zarar verme ve kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

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adana Ağır Ceza Mahkemesi Erteleme terör örgütü PKK/KCK

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