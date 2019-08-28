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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar V.Y, A.A, A.B, G.O. ve H.O. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar R.D. ve S.K. ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık V.Y, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia ederek, korsan gösteri düzenlemediğini savundu.

Kimseyi yasa dışı eylemlere katılması için tehdit etmediğini öne süren V.Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Silahlı hiçbir eyleme karışmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar R.D. ve S.K. hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erteleme mütalaa PKK/KCK terör örgütü savunma

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