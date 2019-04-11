Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında karar

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5 sanıktan 3'ü 10 ay ile 16 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Buşai, Diyaddin Buşai N.B. ve H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Selvi Yılan ise bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek, duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Mehmet Ali Buşai, Diyaddin Buşai ve Selvi Yılan'ın cezalandırılması, sanık N.B. ve H.B'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Diyaddin Buşai, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi değilim. Önceki celselerde ayrıntılı savunma yaptım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selvi Yılan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Ali Buşai'yi "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Diyaddin Buşai'yi ise "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık N.B. ve H.B'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Mahkeme ayrıca sanık Selvi Yılan'ın mevcut halinin devamına hükmetti.

