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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

14.02.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuksuz sanık M.R. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim alan, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunan M.R'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.R. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Silahlı eğitim almadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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