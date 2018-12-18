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Adana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

KAMU Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana'da düzenlenen mitingte terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana'da düzenlenen mitingte terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.
15 Aralık'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda KESK tarafından düzenlenen mitingde polis, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın propagandasını yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünü simgeleyen sözde flama taşıyan N.T., E.Ö. ve Ü.K. sorgulanmak üzere emniyete götürültü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltı

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