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Adana'da terör örgütü propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:10 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesinden ve şarkıcılık yaptığı düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu İbrahim A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen 3 flaş bellek ile 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin sosyal medya hesabından da Suriye'de kamuflajlı ve silahlı halde çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon Propaganda terör örgütü PKK/KCK

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