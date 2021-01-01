HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

01.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör polisinin yaptığı operasyonda iki ağabeyi Suriye’de terör örgütü YPG’nin sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve kendisi de daha önce YPG saflarında bomba ve ağır silah eğitimi alan bir kişi ile 2 YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Adana’daki uyuyan hücreleri olduğunu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Adana’da terör polisinin yaptığı operasyonda iki ağabeyi Suriye’de terör örgütü YPG’nin sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve kendisi de daha önce YPG saflarında bomba ve ağır silah eğitimi alan bir kişi ile 2 YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Adana’daki uyuyan hücreleri olduğunu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Suriye’nin Afrin ve Kobani kentlerinde silah ve bombalı eylem eğitimi aldığı, örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen ve 2018 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kamufle olmak için inşaat ya da tarım işlerinde çalıştıkları öğrenilen M.S. (22) ile M.H.’nin (24) adreslerine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden M.S.’nin halen kırsalla irtibatta olduğu ve sosyal medya üzerinden teröristlerle konuştuğu öğrenildi. Ayrıca M.S.’nin iki ağabeyinin YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü. Öte yandan M.S.’nin, terörist kıyafeti ve silahla çektirdiği fotoğraflar da ele geçirildi.
Ayrıca polisin çalışması sonucunda, 10 Temmuz’da PKK/KCK’nin sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimatların yer aldığı ayakkabı kutularını kargoyla gönderdiği tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Sokak ortasında korkunç görüntü! Cesedini bekçiler bulduSokak ortasında korkunç görüntü! Cesedini bekçiler buldu
28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir

Karantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklama

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Amorti 2021: Amorti ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango amorti rakamları… Amorti nasıl hesaplanıyor?

İşte amorti rakamları!

Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın

Korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

Sokak ortasında korkunç görüntü! Cesedini bekçiler buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.