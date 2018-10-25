Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında savaştığı iddia edilen bazı kişilerin ilçeye geldiği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda tarım işçiliği yaptıkları belirlenen H.H'yi Ceyhan'da, N.H.'yi ise Hatay Dörtyol'da operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin, terör örgütü YPG'nin uyuyan hücresi olarak Ceyhan'a gelip "tarım işçisi" olarak halkın arasına karıştıkları ve terör örgütü adına eylem yapabilecekleri iddia edildi.

