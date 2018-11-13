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Adana'da terör propagandası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan HDP Parti Meclisi Üyesi Barış Karabıyık'ın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, HDP Parti Meclisi Üyesi Barış Karabıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Barış Karabıyık ve avukatı katıldı.

Sanık Barış Karabıyık savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık hakkında Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" davasının, fiili ve hukuki irtibat nedeniyle Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama dosyasıyla birleştirilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme mütalaa doğrultusunda Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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