Adana'da terör propagandası davasında karar

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan 12 sanıktan 5'ine, 1 yıl 3 ay ile 2 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık Bilal Alaca savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da terör örgütü propagandası yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise sanıklar Rahmi Tekin, Bilal Alaca, Mehmet Övet, Murat Tan ve Seyit Battal'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan sanıklar Tekin ve Alaca'yı 2 yıl 4'er ay, Övet ve Tan'ı 1 yıl 6 ay 22'şer gün, Battal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

