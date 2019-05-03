Adana'da terör propagandası davasında karar

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan 7 sanıktan 2'sinin cezalandırılmasına, 5'inin ise beraatine karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanık Şahin Tan savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da terör örgütü propagandası yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan sanık Şahin Tan'ı 1 yıl 6 ay 22 gün, sanık Şehzan Özer'i ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme diğer sanıklar D.Ö, T.G, H.A, S.Ö. ve M.Ö'nün beraatlerine karar verdi.
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