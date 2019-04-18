Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon

Adana'da terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan DHKP-C, THKP-C, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kent merkezi ile Ceyhan ve Kozan ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar arasındaki N.K'nin terör örgütü DKP/BÖG adına Suriye'de çatışmalara katıldığı iddia edildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

