Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin saldırı

Adana’da kimliği belirsiz bir kadın, yolda yürüyen Yaren Demir ile arkadaşı Sümeyye Öztekin’e tesettürlü oldukları için sözlü saldırıda bulundu. Ardından da tesettürlü kadınların üzerine yürüyen kadın, Yaren Demir’in başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bu saldırı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesinde 27 Mart Çarşamba günü meydana gelen olayda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen tesettürlü Yaren Demir (19) ile arkadaşı Sümeyye Öztekin (20) yanından geçen bir kadın, “Siz FETÖ’cüsünüz” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Arkasını dönerek kadına ne dediğini soran Yaren Demir, bu kez kadının fiziksel saldırısına uğradı. Birden Yaren Demir’in üzerine yürüyen kadın, tesettürlü kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bu sırada tesettürlü kadının yüzü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan kadın uzaklaştırılarak olayın daha da büyümesi engellendi.

Daha sonra polise haber vermek için telefonunu çıkaran Yaren Demir, kadına beklemesini söyledi. Kadın ise beklemeyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaren Demir’in babası Ahmet Demir ise ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Gönderiyi gören vatandaşlar büyük tepki gösterdi.