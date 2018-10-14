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Adana'da ticari taksi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 02:20 | Son Güncelleme

Merkez Çukurova ilçesinde, sürücüsünün kontak anahtarını çevirmesi üzerine alev alan ticari taksi, kullanılamaz hale geldi

Adana'da park halindeki ticari taksi, sürücüsünün kontak anahtarını çevirmesi üzerine alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Aras, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 01 T 2311 plakalı taksisine müşteri aldıktan sonra aracın kontak anahtarını çevirdi.

Bu sırada motorun alev alması üzerine müşterisiyle birlikte aracı terk eden Aras, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının aracın elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığını tespit etti.

Ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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adana ticari taksi yangın

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