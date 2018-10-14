Adana'da ticari taksi yandı

Adana'da park halindeki ticari taksi, sürücüsünün kontak anahtarını çevirmesi üzerine alev aldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Aras, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 01 T 2311 plakalı taksisine müşteri aldıktan sonra aracın kontak anahtarını çevirdi.
Bu sırada motorun alev alması üzerine müşterisiyle birlikte aracı terk eden Aras, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının aracın elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığını tespit etti.
Ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odana as
Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum