Adana'da tır minibüse çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tırın çarptığı minibüs içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Adana-Mersin otoyolu Kozan doğu çıkışında Mahmut Bilbağ'ın kullandığı 01 V 2936 plakalı tır, Mahmut Karak iradesindeki 33 EEK 80 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpma sonucu devrilen minibüsün sürücüsü Karak ile minibüs içerisindeki Hasan Özçiçekciler yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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