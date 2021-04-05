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Adana’da tır otomobile çarptı: 5 yaralı

05.04.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisinden çıkan sürücüsü belirlenemeyen 20 BHY 45 plakalı tır, Niğde’den Adana yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 BZ 6077 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere çarparak durabilen araçtaki aynı aileden 5 kişi sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Serum bağlanan yaralılar Cankur ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrasında çıkarabildi. Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen yaralananlar olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra. 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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