Adana'da toprağa gömülü ceset bulundu (2)

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Adana'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar'a (44) ait olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları araştırmada, Gülbahar'ın gece öldürülmeden önce dövüldüğü daha sonra sürüklenerek portakal bahçesine getirilip burada silahla başından vurulduğunu saptadı. Olay yerinden geniş kapsamlı araştırma yapan cinayet dedektifleri ise delilleri tek tek topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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