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Adana'da toprağa gömülü ceset bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ Adana'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar'a (44) ait olduğu belirlendi.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ Adana'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar'a (44) ait olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları araştırmada, Gülbahar'ın gece öldürülmeden önce dövüldüğü daha sonra sürüklenerek portakal bahçesine getirilip burada silahla başından vurulduğunu saptadı. Olay yerinden geniş kapsamlı araştırma yapan cinayet dedektifleri ise delilleri tek tek topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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