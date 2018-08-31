Adana'da toprağa gömülü ceset bulundu (2)

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ Adana'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar'a (44) ait olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları araştırmada, Gülbahar'ın gece öldürülmeden önce dövüldüğü daha sonra sürüklenerek portakal bahçesine getirilip burada silahla başından vurulduğunu saptadı. Olay yerinden geniş kapsamlı araştırma yapan cinayet dedektifleri ise delilleri tek tek topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi
Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!
O liderden kritik çağrı! Tuvalet temizlemeyin, vatanınıza dönün
Tüm dünyanın merak ettiği adam sonunda anlattı
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
O ilde denize girmek yasaklandı! 4 bin 500 kişi hastanelik oldu
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası
Af çıkacak mı? MHP'den geri adım yok
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum